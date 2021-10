محمد صلاح يهدي مدرب الأهلي المصري هدية خاصة.. وموسيماني يرد

أهدى النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربو، هدية خاصة إلى مدرب الأهلي المصري بيتسو موسيماني، وهو ما كشف عنه المدرب في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وهي عبارة عن قميص اللاعب رقم 10 مع المنتخب المصري.

ونشر المدرب مقطع فيديو لجماهير ليفربول وهي تهتف باسم محمد صلاح، وعلق عليها قائلاً: "مو صلاح، شكرا لك على القميص رقم 10 الذي أرسلته لي، أنا أشعر بالتواضع، أنت قدوة، وأمل للأطفال على مستوى العالم، ولقد أثبت أن ذلك أمر ممكن وقابل للتنفيذ".

وكان محمد صلاح قد التحق بمعسكر منتخب مصر من أجل المشاركة في مواجهتي ليبيا المقبلتين، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، وهو التجمع الأول لصلاح مع المنتخب تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش والذي تولى تدريب "الفراعنة" خلفا لحسام البدري الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي.

ونشر حساب الاتحاد المصري عبر تويتر، عدداً من الصور التي شهدت تواجد النجم المصري مع المدرب كيروش وحصل اللاعب على حصة تدريبية خفيفة في اليوم الأول لتواجده في التدريبات، كما احتفل المنتخب المصري بوجود صلاح بعيد ميلاد مساعد مدرب المنتخب المصري محمد شوقي.



Mo Salah, thank you for the #10 Jersey you sent to me. I am really humbled. You are an idol and hope for children Globally and have proven that it is possible and doable. 🇪🇬🙏🤲🏿 https://t.co/k3Tm2zxh2V