سواريز يرفض الاحتفال بعد التسجيل في برشلونة.. ويرد على اتصال كومان بطريقة قاسية (فيديو)

رفض لاعب أتليتكو مدريد، الأورغواني لويس سواريز، الاحتفال بعد تسجيله مساء اليوم السبت في شباك فريقه السابق برشلونة.

وألحق فريق أتلتيكو مدريد الهزيمة الأولى بفريق برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله توماس ليمار في الدقيقة 23، وأضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأكتفى سواريز بتوجيه رسالة إلى مدرب برشلونة كومان الذي كان وراء قرار الاستغناء عنه في العام الماضي، إذ تلقى سواريز في أغسطس 2020 مكالمة هاتفية من كومان اخطره فيها بالاستغناء عن خدماته، ومساء اليوم رد سواريز بطريقة قاسية إذ سجل في شباك برشلونة وعلى الرغم من أنه رفض الاحتفال بالهدف الإ أنه ذكر كومان بطريقة الاستغناء عنه، حيث اشار إلى طريقة الاتصال به عقب تسجيل الهدف.

وكان سواريز قد أكد عقب رحيله من برشلونة العام الماضي، أنه لن يحتفل اذا سجل في فريق السابق، لكنه سيوجه رسالة إلى شخصا ما في المدرجات، والمثير أن كومان كان في المدرجات خلال مباراة اليوم للإيقاف، فكانت الإشارة للمدرجات مفهومة ومبررة.

ورفع أتلتيكو مدريد، حامل اللقب، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الذي يواجه إسبانيول غدا الأحد.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف بلنسية وريال بيتيس، صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

وهذا هو الفوز الخامس لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة مباراة والتعادل في مباراتين.

فيما أصبحت هذه هي الهزيمة الأولى لبرشلونة، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

Luis Suarez scores his first ever goal against Barcelona! 💥



He has now scored against all 31 LaLiga teams he's faced in his career 🙌 pic.twitter.com/q9i0kzY0vx