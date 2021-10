بوفون "العجوز" يصعق أصدقاءه بـ "حجر ورقة مقص".. ويرقص كالطفل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لأسطورة حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون وهو يهزم زملاءه بفريقه الحالي بارما -أحد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم- في لعبة حجر ورقة مقص الشهيرة.

وأظهر الفيديو بوفون (43 عاماً) وهو يتمتع بروح الدعابة مضفياً روح الدعابة والحماس بين زملائه الشباب في النادي الذين طاروا فرحاً مستمتعين بأجواء المرح التي عادة ما تعكس الروح القوية للحارس الأسطوري.

Gianluigi Buffon: great at goalkeeping, even better at rock, paper, scissors? 😂 pic.twitter.com/L5DHna2NZb