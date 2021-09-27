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    أغرب هدف في الملاعب بطله لاعب "ماكر ومحتال" (فيديو)

    المصدر:
    • محمد أبوإسماعيل - دبي
    التاريخ:

    أنقذ ماكوالي بون مهاجم فريق إبسويتش تاون فريقه من الخسارة بالمكر والاحتيال بعدما استغفل حارس مرمى شيفيلد وينزداي في المباراة التي أقيمت السبت الماضي ضمن دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، وتسبب بهدف التعادل 1-1 في الوقت القاتل من المواجهة.

    وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اللاعب الماكر الذي تخفى جيداً خلف الحارس وخطف الكرة ويصنع هدفاً سيخلد في المكتبات الإلكترونية لعشاق كرة القدم.

     

     

     

     

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