حيوانات تقتحم الملعب.. وتوقف مباراة أوكرانيا وإيطاليا (فيديو)

توقفت مباراة أوكرانيا وإيطاليا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات "ديفلمبياد 2021" لكرة القدم بسبب اقتحام كلبين للملعب قبل أن تستكمل المواجهة بعد طردهما من المستطيل الأخضر في مشهد طريف.

وذكرت قناة روسيا اليوم بأن المباراة توقفت مرتين، الأولى عند الدقيقة 41، بعد ظهور كلبين داخل المستطيل الأخضر، لتستكمل المباراة بعد أن تمكن ممثلو المنتخب الأوكراني من طرد الحيوانين وإخراجهما من الميدان، والمرة الثانية كانت عند الدقيقة 59 بينما كان المنتخب الأوكراني متقدما بهدفين دون رد، لتتوقف المواجهة مجدداً بسبب اقتحام حصان أبيض لأرضية الملعب، وسرعان ما تمكن المسؤولون أيضا من إخراجه من الميدان.

🇺🇦 Yesterday, interesting guests appeared at the qualifying match for the Deflympiad (Olympics for the deaf) between Ukraine and Italy in Nizinyh Mlinah (near Poltava):



In 41 minutes - dogs appeared on the field

In 59Mins- horse appeared on the field:) pic.twitter.com/IA7U1cbwvx