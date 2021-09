أغرب خطأ لحارس مرمى.. صدم فريقه وأثار تعاطف الفريق الخصم (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للخطأ القاتل الذي ارتكبه الألباني توماس ستراكوشا حارس مرمى لاتسيو وتسبب مباشرة في تسجيل هدف الفوز الوحيد لخصمه غلطة سراي التركي في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، في دور المجموعات لمسابقة ادوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

Lazio lost 1-0 against Galatasaray to kickoff their Europa League campaign.



The lone goal was an own-goal by Strakosha. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/ObxBwq3Vop