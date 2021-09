شاهد لحظة سقوط موظفة أمن ملاعب بتسديدة رونالدو.. وسعادتها بقميص "الدون" (فيديو)

حظيت حادثة نجم مان يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو وموظفة أمن الملاعب في استاد (ذي سويس)، معقل فريق يونغ أولد بويز السويسري بمتابعة واسعة على مستوى وسائل الإعلام الأوروبية أمس، وذلك بعد أن تعرضت الموظفة لتسديدة قوية من رونالدو خلال فترة الإحماء قبل مستهل مباريات دور المجموعات بين الفريقين، فسقطت أرضا من شدة التسديدة.

Cristiano Ronaldo knocked out a steward with his shot in training before the match.



He jumped the barrier to check up on him while he received medical attention ❤️pic.twitter.com/YOBkqs3fEV