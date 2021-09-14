تعرّف على توقيت مباريات اليوم في أبطال أوروبا.. برشلونة في قمة رد الاعتبار أمام البايرن

المصدر: الإمارات اليوم

تدشن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم، منافسات الموسم الجديد من خلال دور المجموعات، حيث الموعد مع قمة بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني ضمن المجموعة الخامسة، وفي نفس المجموعة، يستقبل دينامو كييف الأوكراني فريق بنفيكا البرتغالي.

وتقام مباراة البايرن وبرشلونة في ظل وضع صعب للغاية يعيشه النادي الكاتالوني، وخاصة بعد رحيل نجمه الأول ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، بينما سيكون البايرن بنفس التشكيلة تقريبا، التي وجهت صفعة تاريخية إلى برشلونة حين فاز عليه في ربع نهائي موسم 2020، بنتيجة مذلة قوامها ثمانية أهداف. في المقابل، يبدأ تشلسي الدفاع عن لقبه اليوم من خلال مواجهة في المتناول أمام زينيت الروسي.

برنامج مباريات اليوم بتوقيت الإمارات (غرينيتش +4)

يونغ بويز - مان يونايتد 20:45

إشبيلية - ريد بول سالزبورغ 20:45

برشلونة - بايرن ميونيخ 23:00

دينامو كييف - بنفيكا 23:00

فياريال - أتالانتا 23:00

تشلسي - زينيت 23:00

مالمو - يوفنتوس 23:00

ليل - فولفسبورغ 23:00

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