الجمهور الأميركي يفاجئ ترامب أثناء تعليقه على نزال للملاكمة (فيديو)

فاجأ الجمهور الأميركي الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب بصيحات وهتافات مؤيدة له أثناء تعليقه على نزال للملاكمة جمع الأميركي إيفاندر هوليفيلد ضد البرازيلي فيتور بلفور، السبت، في فلوريدا، والذي انتهى بفوز الأخير بالضربة القاضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لترامب أثناء تعليقه على المواجهة الاستعراضية، وسط تصفيق وصيحات مناصرة من الجماهير الأميركية، في وقت بادلهم ترامب التحية.

وشارك ترامب (75 سنة) ونجله جونيور في التعليق على النزال الذي أقيم في إحدى صالات ترامب التي تستضيف أشهر لقاءات الملاكمة منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

VIDEO 🚨 Crowd Breaks Out in ‘We Love Trump!’ Chants at Holyfield vs. Belfort Fight in Florida pic.twitter.com/xenihXaAAi

وكان من المقرر أن يمتد النزال الاستعراضي الذي جرى حسب قواعد الملاكمة، لثماني جولات من دقيقتين، لكن البطل السابق في منظمة "UFC" فيتور بلفور، احتاج إلى 104 ثوان فقط لإنهائه.

وعلّق ترامب على خسارة مواطنه هوليفيلد: "لم يكن الملاكم الذي نعرفه. لقد خسر الكثير منذ البداية، ولم يكن إيفاندر هوليفيلد".

Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.



(via @OmarESPN) pic.twitter.com/wlR89gCjJC