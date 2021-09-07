كلب يسجل هدفاً من "رأسية" رائعة في مباراة كرة قدم (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

اقتحم "كلب" مباراة كرة قدم في تشيلي وأحرز هدفاً رائعاً من كرة رأسية عندما غير اتجاه الكرة، لكن حكم المباراة لم يحتسب الهدف لصالح الفريق الذي كان يلعب ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

ونشر موقع "سكاي سبورتس" فيديو للحظة تواجد الكلب في المباراة التي جمعت فريقي "ديبورتيفو سان ميغيل" و"سرقسطة"، وأثناء تسديد ركلة حرة مباشرة، قام الكلب بالتحرك قبل أن يقوم بـ "النباح" وكأنه يطلب الكرة، والتي بالفعل اصطدمت في رأسه وغيرت اتجاهها تجاه المرمى معلنة عن هدف.

وفي لقطة طريفة يبدو أن الحكم رفض احتساب الهدف حيث قام برفع يده معلناً عن ضربة حرة غير مباشرة، نتيجة تسلل الكلب الذي تواجد خلف المدافعين، وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الواقعة.

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