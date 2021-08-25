ماذا فعل محمود الخطيب عقب فوز الزمالك بلقب الدوري المصري (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي ردود أفعال متباينة على ما قام به رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب عقب خسارة الدوري المصري لصالح فريق الزمالك لأول مرة بعد 6 سنوات، حيث رأى البعض أن ما قام به الخطيب هو أمر رائع من أجل الوقوف بجانب اللاعبين وتشجيعهم في هذا التوقيت، بينما انتقد البعض ذلك بسبب الاجتماع مع اللاعبين داخل أرضية الملعب وأمام الجماهير.

وقال الخطيب خلال اجتماعه مع لاعبي الأهلي: «لقد قصرنا معكم ولكن لن نترك حق الأهلي، ولكن لم نتحدث عن ذلك في الوقت الحالي، ارفع راسك انت أهلاوي وكلمة الأهلي كبيرة جداً، الماضي انتهى وسننظر إلى الأمام وقريبا سنقيم حفل تكريم لكافة اللاعبين بتواجد كافة اللاعبين الدوليين والمحليين".

وحفز الخطيب لاعبي الأهلي على تقديم أفضل مالديهم في المنافسات المقبلة سواء المحلية أو الأفريقية، فضلاً عن المشاركة في كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري.

وانتقد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق حمادة أنور، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ، بسبب اجتماعه مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في ارض الملعب عقب مباراة الجونة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»:«حديث محمود الخطيب، مع لاعبي الأهلي كان يجب أن يكون داخل الغرف المغلقة وليس في الملعب وعلى الملأ، الدوري بطولة وانتهت، ولكن الأمور أخذت أكبر من حجمها داخل الأهلي، لاعبو الفرسان نجحوا في الفوز بالعديد من البطولات، فخسارة بطولة أمر وارد".

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