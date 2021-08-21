شاهد هدف ومهارة وبطولة لـ "ميسي الإمارات" في إسبانيا (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أحرز اللاعب الإماراتي الموهوب حسين يوسف الملقب بـ "ميسي الإمارات"، بطولة ودية مع فريق سيلتافيغو الإسباني الذي يتدرب معه حالياً في فترة معايشة للاعب في رابع أكبر أكاديمية لكرة القدم في إسبانيا وبطلب رسمي من أكاديمية النادي والاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأظهرت اللقطات فوز فريقا أكاديمية النادي ببطولتي تحت 10- 13 سنة.

ونشر والد اللاعب مقطع فيديو لمباراة خاضها اللاعب مع فريقه الجديد تحت 13 عام، حيث أظهر مهارة كبيرة في التعامل مع الكرة والتسجيل والمراوغة، إضافة إلى تسجيل هدف بشكل رائع، كما نشر بعض مقاطع الفيديو الخاصة بفوز الفريق وتكريمه من النجم الإسباني الكبير ميشيل سلغادو، لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق، الذي أشرف على انتقال حسين إلى إسبانيا لقضاء فترة المعايشة.

يذكر أن اللاعب توجه إلى إسبانيا منذ 20 يوماً لقضاء فترة معايشة مع الفريق الإسباني والتدريب مع الأكاديمية، إضافة إلى خوض بطولة ودية مع الفريق، بعد أن تم تسجيله رسمياً في الأكاديمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news