محمد صلاح يحرز هدفه التاريخي أثناء غناء جمهور ليفربول "مو صلاح" (فيديو)

تصادف أن يحرز النجم المصري محمد صلاح، هدفه التاريخي في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي، أثناء قيام جمهور الريدز بالغناء للاعب بعد أن قدم مباراة رائعة صنع فيها هدفين وسجل الثالث بنفسه ليدخل تاريخ الدوري الإنجليزي كأول لاعب يسجل في المباراة الافتتاحية بالدوري لإنجليزي للموسم الخامس على التوالي.

محمد صلاح، ظهر بشكل مميز في المباراة أكثر تركيزاً وحماساً أمام الجمهور العائد إلى مباريات الدوري بقرار رئيس الوزراء البريطاني، ونجح في صناعة أول هدفين للريدز في البطولة هذا العام وأحرز الهدف الثالث بنفسه ومن تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وعقب إحراز محمد صلاح هدفه الأول استمر الجمهور في الغناء للاعب ليعيد أمجاده في المواسم الأربعة الماضية، ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو هدف اللاعب أثناء غناء الجمهور له، وسعادته الكبيرة بالهدف الذي تم تصويره من المدرجات.

