فان دايك يأمل في الظهور أمام نوريتش للاحتفال بتمديد تعاقده مع ليفربول

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

يأمل فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن يحتفل بتوقيع عقده الجديد مع الفريق من خلال المشاركة كأساسي اليوم أمام نوريتش سيتي في أول مباراة له منذ أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» أن قائد المنتخب الهولندي فان دايك (‏30 عاماً)‏، الذي انضم لليفربول في ديسمبر 2017 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (103.5 ملايين دولار)، قام بتمديد عقده بالنادي حتى 2025.

ولم يشارك فان دايك في أي مباراة رسمية لـ10 أشهر بعدما انتهى موسمه عقب إصابته في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى خلال تدخل جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، معه بقوة في ديربي الميرسيسايد بملعب جوديسون بارك.

ولكن بعد أن أكمل إعادة التأهيل وخاض ثلاث مباريات ودية، جاءت مشاركته لمدة 70 دقيقة أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد الماضي لتعطي أكبر إشارة إلى أنه جاهز بقوة للعودة.

وقال فان دايك للموقع الرسمي لناديه: «لسوء الحظ، الموسم الماضي بالنسبة لي كان جديراً بالنسيان، أو للتعلم والاستفادة منه».

وأضاف: «أشعر أنني جاهز للمباراة المقبلة، لذلك سننتظر ما يقرره المدرب».

وأكد: «ستكون الأجواء مختلفة للغاية، وعقلياً بالنسبة لي أيضاً».

وأردف: «إنه شيئاً نقاتل من أجله، للنقاط، ونتمنّى أن نخرج بنتيجة إيجابية».

وكان فان دايك لاعباً رئيساً منذ انضمامه للفريق ولعب دوراً كبيراً في الفريق، الذي قاده المدرب يورغن كلوب، للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي في موسمي 2019 و2020 على الترتيب.

وأصبح فان دايك رابع لاعب كبير بالفريق يمدد تعاقده في الأسبوعين الماضيين بعد ترنيت ألكسندر أرنولد، وفابينيو، وأليسون بيكر.

ولدى النادي خطط لتجديد عقود لاعبين مثل محمد صلاح وساديو ماني وأندي روبرتسون.

وقال فان دايك: «إنه شعور رائع ولهذا أشعر أنني في بيتي هنا».

وأضاف: «العقد الجديد شيئاً يجعلني أفتخر به، وأنا فخور به للغاية، زوجتي وأبنائي فخورون به وبالطبع وكالتي».

وأكد: «كل العمل الكبير الذي قدمته حتى الآن سيتواصل، وأنا أتطلع لما يجلبه لي المستقبل مع ليفربول. أنا سعيد، سعيد للغاية، وفخور».

وكان كلوب سعيداً لتأمين مستقبل لاعب رئيس آخر.

وقال: «إنها أنباء عظيمة. الشيء الجيد بشأن تمديد تعاقده أننا نعرفه بالفعل».

وأضاف: «الأمور كانت صعبة للغاية في العام الماضي، ولكنه عاد، بكل تأكيد إنها أنباء عظيمة».

وأضاف: «تخيل لو كنا مضطرين لشرائه الآن. الحمدلله علينا فقط أن نمنحه عقداً جديداً».

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