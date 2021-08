ميسي ينسجم سريعاً في مرانه الأول مع باريس سان جيرمان (فيديو)

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً من برشلونة الاسباني إلى باريس سان جرمان في تمارينه الاولى مع نادي العاصمة.

وبث الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان فيديو للمران الأول لميسي مع فريقه الجديد، وقدم خلاله مستوى فني رفيع.

وتم تصوير الأرجنتيني البالغ 34 عاماً وهو يقوم بتمارين بدنية، في حين كان زملاؤه الجدد يجرون تمارينهم مع الكرة.

ووقع ميسي عقداً الثلاثاء لمدة عامين مع سان جرمان، وتم تقديمه رسمياً الأربعاء في "بارك دي برانس"، بعد رحيله عن كاتالونيا حيث لم يتمكن من متابعة مسيرته مع برشلونة.

وبدأ الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات استعداداته للموسم الجديد، حيث من المرجح أن يحتاج لبعض الوقت قبل أن يشارك مع التشكيلة في المسابقات الرسمية.

