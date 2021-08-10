    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    مباريات اليوم

    المصدر:
    • الإمارات اليوم
    التاريخ:

    دوري أبطال أوروبا

    سلافيا براغ - فرينكفاروزي 21:00

    شيريف تيراسبول - سرفينا 21:00

    شاختار - كي آر سي جينك 21:30

    لودوجوريتس - أولمبياكوس 22:00

    موناكو - سبارتا براغ 22:00

    ميتييلاند - آيندهوفن 22:00

    يونج بويز - كلوج 22:30

    جلاسكو رينجرز - مالمو 23:00

    بنفيكا - سبارتاك موسكو 23:00

    الدوري المصري

    غزل المحلة - وادي دجلة 21:00

    المقاصة - سيراميكا 21:00

    الاتحاد - الزمالك 23:00

    الدوري الأردني

    العبة - الجليل 19:00

    الجزيرة - السلط 21:30

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