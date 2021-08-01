انفلات أعصاب.. مدرب أرجنتيني شهير يحاول الاعتداء على إسباني (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

شهدت مباراة مرسيليا الفرنسي وفياريال الإسباني الودية الاستعدادية للموسم الجديد، أمس السبت، خروج مدربا الفريقين عن السيطرة، بعدما حاول مدرب الاول الأرجنتيني خورخي سامباولي الاعتداء على الإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال رداً على حركات غير لائقة من الأخير، وكادت الأمور تتطور إلى اشتباكات لولا تدخل العقلاء من الناديين.

وعلى الرغم من كونها مباراة ودية إلا أنها حملت الطابع الرسمي وانتهت بفوز مرسيليا 2-1.

Pepe starting a brawl ✅



Roberto Soldado making leg-breaking challenges ✅



Unai Emery and Jorge Sampaoli nearly having a touchline punch up ✅



Why is everyone so angry this pre-season?!pic.twitter.com/XMFMNgsbLB — Sam Leveridge (@samleveridge) July 31, 2021

وبدأ التوتر بين المدربين عندما تلقى الأرجنتيني خوان فويث مدافع فياريال الحالي البطاقة الصفراء الثانية والخروج من الملعب بالحمراء ليعترض أوناي بشدة على قرار الحكم وبدا في بأنه يوجه لوماً شديد اللهجة لمدرب مرسيليا سامباولي فلم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، ولكن الأمر تطور حين غضب سامباولي وتوجه نحو أوناي محاولاً الاعتداء عليه لكن تدخلات سريعة من الجهاز الفني المساعد له منعته من ذلك.

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