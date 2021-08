انفلات أعصاب.. مدرب أرجنتيني شهير يحاول الاعتداء على إسباني (فيديو)

شهدت مباراة مرسيليا الفرنسي وفياريال الإسباني الودية الاستعدادية للموسم الجديد، أمس السبت، خروج مدربا الفريقين عن السيطرة، بعدما حاول مدرب الاول الأرجنتيني خورخي سامباولي الاعتداء على الإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال رداً على حركات غير لائقة من الأخير، وكادت الأمور تتطور إلى اشتباكات لولا تدخل العقلاء من الناديين.

وعلى الرغم من كونها مباراة ودية إلا أنها حملت الطابع الرسمي وانتهت بفوز مرسيليا 2-1.

Pepe starting a brawl ✅



Roberto Soldado making leg-breaking challenges ✅



Unai Emery and Jorge Sampaoli nearly having a touchline punch up ✅



Why is everyone so angry this pre-season?!pic.twitter.com/XMFMNgsbLB