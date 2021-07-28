مدرب يصفع لاعبته بعنف في أولمبياد طوكيو.. "البطلة تدافع والاتحاد يرد" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

صدم مدرب المنتخب الألماني للجودو كلاوديو بوسا العالم بالطريقة التي أرهب فيها لاعبته مارتينا ترايدوس قبل دخولها إلى الحلبة للمنافسة ضمن أولمبياد طوكيو 2020، إذ قام بمسكها من البدلة الرياضية وهزها بقوة ثم صفعها بقوة مرتين على وجهها سعياً منه لمنح اللاعبة جرعة من الحماس الزائد.

The approach of a German judo coach. Athlete Martina Tridos explained that she invented the ritual herself. pic.twitter.com/9kHrIS1pKI — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) July 28, 2021

وانتشر فيديو المدرب وهو يصفع اللاعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدخل الاتحاد الدولي للجودو على الفور موجهاً "تحذيرا رسميا صارما" إلى المدرب في بيان رسمي اليوم الأربعاء، قال فيه: "الجودو رياضة تعليمية ولا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات، والتي تتعارض مع المدونة الأخلاقية للجودو".

الملفت في القضية أن بطلة العالم ترايدوس التي خسرت لاحقاً المواجهة أمام المجرية شوفي اوزباس في وزن 63 كغم، دافعت عن مدربها وكتبت على حسابها في "إنستغرام": "كما قلت هذه هي الطقوس التي اخترتها قبل بداية المنافسات، مدربي فعل ما أردت أن يفعله لتحفيزي".

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