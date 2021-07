مدرب يصفع لاعبته بعنف في أولمبياد طوكيو.. "البطلة تدافع والاتحاد يرد" (فيديو)

صدم مدرب المنتخب الألماني للجودو كلاوديو بوسا العالم بالطريقة التي أرهب فيها لاعبته مارتينا ترايدوس قبل دخولها إلى الحلبة للمنافسة ضمن أولمبياد طوكيو 2020، إذ قام بمسكها من البدلة الرياضية وهزها بقوة ثم صفعها بقوة مرتين على وجهها سعياً منه لمنح اللاعبة جرعة من الحماس الزائد.

The approach of a German judo coach. Athlete Martina Tridos explained that she invented the ritual herself.