مدرب الأهلي موسيماني يحبط قارة أفريقيا.. "أفضل من غوارديولا وزيدان"! (فيديو وصور)

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع النهضة الفنية التي أجراها المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على الأهلي المصري منذ التعاقد معه في الأول من أكتوبر 2020، بتحقيقه كل البطولات الممكنة مع "الشياطين الحمر" حتى الآن وأبرزها تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي العريق بعد الفوز العريض على كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي 3-صفر، السبت، في المباراة النهائية.

