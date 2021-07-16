بعد مرتضى منصور.. رئيس الزمالك حسين لبيب يصعّد ضد الأهلي في "قضية القرن"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فجّر حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بقراره تصعيد القضية الشهيرة "نادي القرن الحقيقي" في القارة الإفريقية، مشدداً على أن إدارته ستخاطب الاتحاد الإفريقي رسمياً للمطالبة باللقب الفخري الممنوح من "الكاف" إلى غريمه الأهلي رغم أن الزمالك كان الأكثر تتويجاً بدوري أبطال إفريقيا للاندية في القرن الماضي.

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن لبيب بأن الزمالك سيخاطب الاتحاد الأفريقي والجهات المختصة داخلياً لاعتماد شعار الأكثر تتويجا في القرن العشرين فهو الأحق بلقب نادي القرن، على حد تعبيره.

ويأتي تحرك الزمالك ولجنة حسين لبيب كأول تحرك رسمي للتصعيد ضد الأهلي والتحرك بشكل قانوني لدي كاف لاستعادة حق الزمالك.

ويأتي تصريح لبيب في الوقت الذي يستعد الأهلي لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا التي يبحث فيها عن اللقب العاشر عندما يواجه كايزر الجنوب إفريقي غداً السبت (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

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