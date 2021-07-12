الجمهور الإنجليزي يخرج عن السيطرة.. يعتدي على مشجعي إيطاليا ويهين لاعبيه (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تكشف سوء معاملة الجمهور الإنجليزي لنظيره الإيطالي قبل وبعد مباراة انجلترا مع ايطاليا في نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي اختتمت أمس الأحد وتوج "الآزوري" بلقبها إثر فوزه بركلات الترجيح 4-3 (الوقت الأصلي والإضافي 1-1) وسط حالة حزن كبير لاسيما أن المواجهة أقيمت على استاد "ويمبلي" في لندن.

جمهور انجلترا قام بمهاجمة جمهور ايطاليا أثناء المباراة



pic.twitter.com/EpylSTttgs — Amr (@Amr21DS) July 11, 2021

وأظهرت الفيديوهات اعتداء مشجعين إنجليز على الجمهور الإيطالي في الملعب وتحديداً لدى خروجهم من بوابة "ويمبلي" حيث كانوا بانتظارهم ووجهوا لهم الركلات واللكمات غضباً من خسارتهم اللقب.

من جهته، دان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الانتهاكات العنصرية التي تعرض لها أيضاً لاعبو انجلترا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال على حسابه في "تويتر": "هذا الفريق الإنجليزي يستحق الإشادة به كأبطال، وألا يتعرضوا لإساءة عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي"، وأضاف: "يجب أن يخجل المسؤولون عن هذه الانتهاكات المروعة من أنفسهم".

بدورها، أفادت الشرطة بأنها ستحقق أيضا في التعليقات التي أدلي بها ضد لاعبي منتخب إنجلترا من ذوي البشرة السمراء، ماركوس راشفورد، وجادون سانشو، وبوكايو ساكا، الذين أضاعوا ركلات الترجيح في مع إيطاليا بعد التعادل 1-1.

وغرّد منتخب إنجلترا: "نشعر بالاشمئزاز من أن بعض أعضاء فريقنا - الذين قدموا كل شيء للقميص هذا الصيف - تعرضوا لانتهاكات تمييزية عبر الإنترنت بعد مباراة الليلة".

وقال في بيان: "سنفعل كل ما في وسعنا لدعم اللاعبين المتضررين، بينما نحث على أشد العقوبات الممكنة بحق أي شخص مسؤول عنها".

وأشار مسؤولو شرطة لندن إلى أنهم كانوا على علم بالتعليقات العدوانية والعنصرية، وسيتخذون إجراءات، وأكدوا: "لن يتم التسامح معها وسيجري التحقيق فيها".

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