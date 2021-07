الإسباني فيربو ثاني لاعب يغادر أسوار برشلونة في الانتقالات الحالية

أكمل ليدز يونايتد الإنكليزي صفقة انتقال الظهير الأيسر الإسباني جونيور فيربو من برشلونة، بحسب ما أعلن الناديان اليوم. وذكر النادي الكاتالوني في بيان "توصل برشلونة وليدز يونايتد إلى اتفاق حول انتقال جونيور فيربو مقابل 15 مليون يورو. وسيتقاضى نادي بلاوغرانا 20% من إعادة البيع المحتملة للاعب".

بدوره، رحب نادي ليدز يونايتد باللاعب من خلال فيديو نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر اثناء توقيعه على العقد الجديد، بالإضافة الى سيره داخل أروقة ملعب فريقه الجديد.

وكان ليدز يبجث عن بديل للمقدوني الشمالي إزغيان إليوسكي الذي رفض تجديد عقده. خاض الظهير الأيسر المنضم عام 2017 إلى تاسع الدوري الإنكليزي، 36 مباراة في البريميرليغ الموسم الماضي. ويعتبر فيربو (24 عاما) ثاني لاعب يغادر ملعب "كامب نو" هذا الصيف بعد إعارة الجناح البرتغالي ترينكاو إلى ولفرهامبتون الأحد. وتأتي هذه الخطوات ضمن سعي النادي الكاتالوني إلى توفير السيولة المالية، للنجاح في تجديد عقد أفضل لاعب في العالم ست مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي انتهى عقده في 30 يونيو الماضي.

