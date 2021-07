بالفيديو: ميسي يهدر فرصة بطريقة غريبة ويعوضها بهدف خيالي!

أهدر نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة لا تضيع في المباراة التي جمعت "راقصي التانغو" مع الإكوادور، فجر اليوم الأحد، في الدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم لكنه عوضها بإحرازه هدفاً ساحراً من ضربة حرة مباشرة، وصنع هدفين ليقود منتخب بلاده إلى المربع الذهبي.

وانفرد ميسي تماماً من تمريرة خاطئة من اللاعب الإكوادوري فانطلق بها لكنه أهدرها على غير عادته من تسديدة ردها القائم وسط حالة ذهول من المراقبين الذين توقعوا أن يسكنها الشباك على طريقته الخاصة.

وفازت الأرجنتين في المباراة بنتيجة 3-صفر لتواجه كولومبيا في الدور نصف النهائي من البطولة القارية، ساعية نحو تحقيق لقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 1993.

🗣️ Commentator: “This is a free kick that will require an incredible amount of finesse. Something Messi is very capable of doing. If anyone in the world can do it, it’s Messi.”



