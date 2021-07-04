بالفيديو: ميسي يهدر فرصة بطريقة غريبة ويعوضها بهدف خيالي!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أهدر نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة لا تضيع في المباراة التي جمعت "راقصي التانغو" مع الإكوادور، فجر اليوم الأحد، في الدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم لكنه عوضها بإحرازه هدفاً ساحراً من ضربة حرة مباشرة، وصنع هدفين ليقود منتخب بلاده إلى المربع الذهبي.

فرصة ميسي الانفرادة pic.twitter.com/frAbjNessy — كأس امم اوروبا / كوبا امريكا 2021 (@halamadridy7) July 4, 2021

وانفرد ميسي تماماً من تمريرة خاطئة من اللاعب الإكوادوري فانطلق بها لكنه أهدرها على غير عادته من تسديدة ردها القائم وسط حالة ذهول من المراقبين الذين توقعوا أن يسكنها الشباك على طريقته الخاصة.

وفازت الأرجنتين في المباراة بنتيجة 3-صفر لتواجه كولومبيا في الدور نصف النهائي من البطولة القارية، ساعية نحو تحقيق لقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 1993.

🗣️ Commentator: “This is a free kick that will require an incredible amount of finesse. Something Messi is very capable of doing. If anyone in the world can do it, it’s Messi.”



Lionel Messi: pic.twitter.com/k9VakREhfW — infosfcb (@infosfcb) July 4, 2021

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