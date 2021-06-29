نجمة التنس التونسية جابر تحقق فوزا في أقل من ساعة ببطولة ويمبلدون

المصدر: الإمارات اليوم

تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزها السهل على السويدية ريبيكا بيترسون 6-2 و6-1 اليوم. واحتاجت المصنفة 21 في الدورة إلى أقلّ من ساعة لتجاوز المصنفة 60 عالميا. وكانت المباراة مقررة أمس قبل أن يتم ارجاؤها إلى اليوم بسبب الأمطار التي ادت إلى الغاء العديد من المباريات في اليوم الإفتتاحي للبطولة الانكليزية.

وتواجه جابر في الدور الثاني الفائزة من مباراة الأميركية فينوس وليامس (41 عاماً) المصنفة 111 عالمياً والفائزة 5 مرات على العشب الانكليزي والرومانية ميهايلا بوزارنيسكو (160). وباتت جابر أول لاعبة عربية تحرز لقباً في بطولات رابطة المحترفات، بفوزها في نهائي دورة برمنغهام على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-4.

وسبق لجابر (26 عاماً) المصنفة 24 عالمياً، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

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