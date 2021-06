بالفيديو: حارس مدريد يراوغ رونالدو باستهتار.. و"الدون" يرد بعد المباراة!

وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موقف محرج بعدما راوغه حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا تيبو كورتوا باستهتار في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأحد، في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" والتي أسفرت عن تأهل بلجيكا بعد الفوز بهدف دون مقابل، ووداع "حامل اللقب" للبطولة القارية.

Cool as you like from Thibaut Courtois 😎 #EUROSkills | @HisenseSports | #EURO2020 pic.twitter.com/6xc2LZsjix

وكانت مراوغة كورتوا لرونالدو بداية الهجمة التي سجل منها ثورغان هازارد هدف الفوز في الدقيقة 42 الأمر الذي أغضب رونالدو وجعله يفكر باللقطة حتى نهاية المباراة، إذ التقى كورنوا أثناء مصافحة اللاعبين لبعضهم بعد صافرة النهاية ووجه له نصيحة رداً على ما حصل فقال: "لقد كنت محظوظا خلال المباراة وتلك الكرة"، في إشارة إلى الضربة الحرة المباشرة التي أطلقها رونالدو وتصدى لها الحارس كورتوا ببراعة خلال الشوط الأول فضلاً عن تعاطف القائم معه آخر المباراة.

🗣️ "[The ball] didn't want to go in today."



🇧🇪🆚🇵🇹 Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j