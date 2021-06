بالفيديو: غاريث بيل لا يفكر في الاعتزال.. ويضع صحافي في موقف محرج

أكد مهاجم منتخب ويلز لكرة القدم غاريث بايل أنه لا يفكر في الاعتزال الدولي أو المطلق.

وكان قائد ويلز الذي خرج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي من كأس اوروبا بخسارة قاسية امام الدنمارك صفر-4، السبت، انسحب من مقابلة صحافية بعد المباراة لدى سؤاله عما اذا كان اللقاء الاخير له مدافعا عن ألوان بلاده ليضع الصحافي في موقف محرج.

Gareth Bale's reaction when asked if he's played his last game for Wales 👀 pic.twitter.com/pVDJ7TLxRp