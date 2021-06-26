مهمة شاقة للترجي والوداد لتغيير المسار في «أبطال إفريقيا»

المصدر: القاهرة ■ أ.ف.ب

يحلم كل من الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي بـ«الريمونتادا»، عندما يحلان على مضيفيهما الأهلي المصري حامل اللقب وكايزر تشيفس الجنوب إفريقي، على التوالي، اليوم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد خسارتهما بنتيجة واحدة صفر-1 في لقاءي الذهاب.

ويدرك الترجي أنه يحتاج إلى التفوق على نفسه من أجل العودة ببطاقة العبور إلى النهائي، بعد خسارته ذهاباً في أرضه على ملعب «حمادي العقربي» برادس، وأمام جماهيره التي سمح لها حضور اللقاء. والأمر نفسه للوداد الذي خسر على أرضه 1-صفر. في المقابل، يعوّل مدرب الأهلي، موسيماني، على معظم العناصر التي قادت الفريق إلى اللقب القاري في الموسم الماضي، وذلك للاقتراب خطوة أكبر من اللقب الثاني على التوالي.

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