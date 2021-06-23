هل يودع رونالدو "يورو 2020" من الدور الأول.. وما مصير ألمانيا وإسبانيا

المصدر: حميد نعمان - دبي

حسم 12 من المنتخبات الـ24 المشاركة في نهائيات كأس أوروبا "يورو 2020" المقامة في ضيافة 11 مدينة أوروبية، مصيرها حتى الآن، بعد أن حجزت بطاقة دور الـ16، ويتعلق الأمر بـإيطاليا وبلجيكا وهولندا وإنجلترا وويلز والدنمارك والنمسا وكرواتيا وسويسرا والتشيك، وكذلك السويد وفرنسا. ويبقى السؤال الأهم في مصير حامل اللقب المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه الأول كريستيانو رونالدو، فهل يغادر مبكرا من الدور الأول بعد أن حقق الفوز على المجر وتكبد الخسارة بالاربعة من ألمانيا، والامر نفسه بالنسبة لمنتخبين كبيرين هما ألمانيا وإسبانيا.

والمثير في الأمر أن حظوظ البرتغال أكبر بكثير من إسبانيا في الاستمرار في البطولة، إذ حتى في حال خسارتها بفارق هدفين أمام فرنسا في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة السادسة الليلة، بإمكانها التأهل كأفضل الثوالث، بناء على أنها تتقدم حاليا بفارق الأهداف على كل من فنلندا وأوكرانيا، وهما المنتخبان اللذان أكملا مبارياتهما في الدور الأول.

في المقابل يتوجب على إسبانيا الفوز، أو على أقل تقدير التعادل بأي نتيجة لكي تحافظ على فرصتها في التأهل كأفضل الثوالث، بينما الفوز على سلوفاكيا قد يضمن لها صدارة المجموعة الخامسة، في حال تعادل أو خسارة المتصدر الحالي السويد امام بولندا. أما الهزيمة فستجعلها تودع المسابقة رسميا.

أما بخصوص المنتخب الألماني فيتوجب عليه أيضا تحقيق الفوز أو التعادل على الأقل لضمان التأهل إلى الدور المقبل، لكن الإشكال الأكبر بالنسبة له في حال خسارته من المجر، وفوز أو تعادل البرتغال مع فرنسا، ما سيجعله في المركز الاخير، ليودع المسابقة، بينما التعادل يؤهله كوصيف أو كأفضل ثالث على الأقل. بينما في المقابل ضمنت فرنسا تأهلها بغض النظر عن نتيجة مباراتها أمام البرتغال، إذ ستلعب على الصدارة فقط.

وفي حال انتهت المباراتين اليوم للمجموعة السادسة (المجر - ألمانيا، وفرنسا - البرتغال) بالتعادل، فسيتم الاحتكام إلى فارق الاهداف ثم إلى عدد الأهداف لتحديد المتصدر والوصيف وصاحب المركز الثالث. يذكر أن المنتخبات الثلاثة فرنسا والمانيا والبرتغال تمتلك حاليا نفس فارق الاهداف +1، بينما تتقدم البرتغال بعدد الاهداف (5)، لكنها تتأخر في المركز الثالث، وفرنسا تتصدر، والمانيا وصيفة.

احتمالات التأهل

البرتغال: الفوز على فرنسا يضمن لها صدارة المجموعة السادسة.. التعادل يؤمن لها التأهل.. والخسارة تسمح لها بالتأهل، بشرط عدم الخسارة بأكثر من هدفين من فرنسا.

ألمانيا: تحتاج الفوز أو التعادل لتتأهل، وتنتظر نتيجة فرنسا والبرتغال لتحديد المركز.

فرنسا: ضمنت رسميا تأهلها، وتحتاج لتحديد مركزها بين الاول والثاني أو كأفضل ثالث.

إسبانيا: الخسارة من سلوفاكيا يجعلها تودع رسميا، بينما التعادل يمنحها فرصة لتتأهل بانتظار نتائج الآخرين، أما الفوز فقد يضمن لها صدارة المجموعة الخامسة بانتظار نتيجة بولندا والسويد.

مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة اليوم (توقيت الإمارات)

إسبانيا - سلوفاكيا 20:00

السويد - بولندا 20:00

ألمانيا - المجر 23:00

فرنسا - البرتغال 23:00

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