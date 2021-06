بالفيديو: حركة رونالدو تغضب الألمان.. والأسطورة يصفه بـ"الأحمق والسخيف!"

غضب الجمهور الألماني من حركة البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة التي جمعتهما أخيراً في الجولة الثانية من "مجموعة الموت" بنهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم التي انتهت بفوز الماكينات 4-2.

وكان رونالدو قد استقبل كرة أمام المدافع الألماني أنطونيو روديغير ورفعها فوقه قبل أن يمررها بطريقة فنية عالية والتمويه بأنه سيمسك الكرة ثم يوجهها يميناً ونظره يساراً، وهو المشهد الذي شهد تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

The Group of Death 💀



Ronaldo vs Rudigerpic.twitter.com/sDx5Aopifj