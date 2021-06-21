بالفيديو: حركة رونالدو تغضب الألمان.. والأسطورة يصفه بـ"الأحمق والسخيف!"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

غضب الجمهور الألماني من حركة البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة التي جمعتهما أخيراً في الجولة الثانية من "مجموعة الموت" بنهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم التي انتهت بفوز الماكينات 4-2.

وكان رونالدو قد استقبل كرة أمام المدافع الألماني أنطونيو روديغير ورفعها فوقه قبل أن يمررها بطريقة فنية عالية والتمويه بأنه سيمسك الكرة ثم يوجهها يميناً ونظره يساراً، وهو المشهد الذي شهد تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

The Group of Death 💀



Ronaldo vs Rudigerpic.twitter.com/sDx5Aopifj — My Greatest 11 (@MyGreatest11) June 19, 2021

ولكن هناك من جُنّ جنونه وتصدر معركة الدفاع عن روديغير، إذ عبّر أسطورة منتخب ألمانيا السابق ديتمار هامان عن غضبه العارم من رونالدو واصفاً حركته بأنها غير رياضية لكونه كان يحاول التقليل من شأن منافسه.

وقال هامان في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "رونالدو هو الأفضل مع ميسي ولا خلاف في ذلك، لكنه يبدو أحمق وسخيف، وإذا سألت اللاعبين الألمان سيقولون لك رأيهم، إنه سخيف للغاية"، متسائلاً: "ما الذي يحاول رونالدو تحقيقه؟ ربما كان هذا التصرف بداية العودة في المباراة، كان سببًا في الفوز برباعية بعدما شعر لاعبونا بالاستفزاز".

يذكر أن البرتغال مهددة بالخروج من نهائيات أمم أوروبا في حالة خسارتها المواجهة الأخيرة والحاسمة أمام فرنسا ضمن المجموعة السادسة.

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