رقم صادم للإنجليز يؤكد معاناة «الأسود الثلاثة» هجومياً

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

بدأ المنتخب الإنجليزي لكرة القدم تضميد جراحه بعد تعادله السلبي مع المنتخب الأسكتلندي على استاد «ويمبلي» في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، فيما دعا مديره الفني، غاريث ساوثجيت، إلى الصبر على الفريق، ودعا ساوثجيت المشجعين إلى مساندة اللاعبين والوقوف بجانبهم، بعدما هتف بعضهم ضد الفريق بسبب الأداء المتواضع، والتعادل السلبي مع الخصم القديم أسكتلندا.

وأكدت المباراة المعاناة الكبيرة التي يعانيها الإنجليز على مستوى الهجوم، إذ أمام خصم، المفترض أنه متواضع، لم ينجح الإنجليز إلا في محاولة واحدة فقط على المرمى الأسكتلندي، وكانت من خلال رأسية جون ستونز، التي ارتدت من العارضة في وقت مبكر من اللقاء، وهي أفضل ما قدمه الفريق في المباراة.

ومع الفوز الثمين والمستحق على المنتخب الكرواتي، كان المنتخب الإنجليزي يدرك أن الفوز على أسكتلندا سيضمن له التأهل إلى الأدوار الإقصائية قبل خوض المباراة الثالثة الأخيرة في المجموعة أمام تشيكيا، لكن المنتخب الإنجليزي بدا بعيداً عن التوقعات، وأطلق عدد من مشجعي إنجلترا في المدرجات صفارات وهتافات عدائية ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي.

ولدى سؤاله بشأن صناعة الفرص قال ساوثجيت: «أعتقد أن توقيت تحركاتنا وتدوير نموذج اللعب، كان من الممكن أن يصبح أفضل في بعض الأوقات».

وأوضح: «كنا بحاجة إلى أن نكون أكثر حسماً في قرارنا بهذه الأماكن، لكنني أعتقد أيضاً أن المنتخب الأسكتلندي دافع جيداً في هذه الأماكن، وحتى مع اقتراب المباراة من نهايتها، كان هناك لاعب ثانٍ أو ثالث من أسكتلندا في المواجهات الفردية مع لاعبينا».

وقالت وسائل إعلام إنجليزية إن الأجواء متوترة في الفريق، خصوصاً أن هاري كين (27 عاماً)، مهاجم وهداف الفريق، يثير القلق بسبب الأداء غير الفعال أمام كرواتيا وأسكتلندا، ولدى سؤاله عن كين قال ساوثجيت: «أعتقد أن علينا النظر إلى أداء الفريق بأكمله، وتعاملنا مع الكرة، ومراجعة المواقف التي يتعين أن نكون أفضل فيها، الأمر لا يتعلق بفرد واحد».

• محاولة واحدة فقط على المرمى لإنجلترا في مرمى أسكتلندا، وكانت رأسية.

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