السلطات التونسية تدرس السماح بحضور الجمهور لقمة الترجي والأهلي

المصدر: وكالات

أعلن مصدر من رئاسة الحكومة التونسية أن السلطات تدرس طلب الترجي السماح بحضور جماهيره بصفة استثنائية، المباراة المرتقبة ضد الأهلي المصري في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل على ملعب رادس. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة انعقد بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية ورئيس فرع كرة القدم بنادي الترجي رياض بالنور، للنظر في إمكانية السماح بحضور الجماهير في الملعب.

وأوضح المصدر أن الاجتماع بصدد تحديد الشروط اللوجيستية والصحية المشددة من أجل تمكين الجماهير من الدخول ومن بينها إجراء تحاليل سريعة لفيروس كورونا أمام الملعب وفرض التباعد الاجتماعي في المدرجات. ويجري الحديث بالسماح لخمسة آلاف مشجع على الأقل لحضور المباراة علما بأن سعة الملعب 60 ألف متفرج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news