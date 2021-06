بالفيديو: كرة رونالدو الطائشة تصل الفضاء.. مواقع التواصل تسخر من "الأسطورة"

تعرض الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسديده ضربة حرة مباشرة بطريقة عشوائية في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده أمام نظيره الإسرائيلي، أمس الأربعاء، ضمن استعداد "السيليساو" لخوض نهائيات أمم أوروبا المقرر انطلاقها غداً بلقاء الافتتاح بين ايطاليا وتركيا (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

BREAKING: after hours of search, the ball from ronaldo’s freekick has finally been found. astronauts on board the ISS are were delighted to receive this unexpected gift from him, you just can’t hate ronaldo🥰 pic.twitter.com/f6l7FVkPAc