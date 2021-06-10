بالفيديو: كرة رونالدو الطائشة تصل الفضاء.. مواقع التواصل تسخر من "الأسطورة"

المصدر: محمد الحتو - دبي

تعرض الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسديده ضربة حرة مباشرة بطريقة عشوائية في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده أمام نظيره الإسرائيلي، أمس الأربعاء، ضمن استعداد "السيليساو" لخوض نهائيات أمم أوروبا المقرر انطلاقها غداً بلقاء الافتتاح بين ايطاليا وتركيا (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

BREAKING: after hours of search, the ball from ronaldo’s freekick has finally been found. astronauts on board the ISS are were delighted to receive this unexpected gift from him, you just can’t hate ronaldo🥰 pic.twitter.com/f6l7FVkPAc — Sid🐉 (@CFCsid_) June 10, 2021

وتفنن المشجعون في النيل من رونالدو بمقطع مصور مركّب وجد رواجاً على مواقع التواصل، توجهت فيه كرة "الدون" الطائشة في سماء الملعب، واتجهت نحو الفضاء والتقطها رائد فضاء، في وقت دافع أنصار رونالدو عن لاعبهم مشيرين إلى أنه عوضها بتسجيل هدف من أصل رباعية نظيفة انتصر فيها منتخب البرتغال.

يذكر أن رونالدو الحاصل أخيراً على لقب أفضل لاعب أوروبي في القرن الـ 21، وفقاً لـتصويت الـ "بي بي سي"، أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل بمرمى 41 منتخب مختلف حول العالم.

Ronaldo SENT this free kick 😳 pic.twitter.com/qw6FZDFuYn — ESPN FC (@ESPNFC) June 9, 2021

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