فيديو لريال مدريد يشير إلى رحيل راموس.. وناد كبير يطلب توقيعه

ظهر اليوم دليل قوي وجديد على الطلاق الوشيك بين صخرة دفاع الملكي، الإسباني سيرجيو راموس، والنادي الذي قدمه للعالم وحقق معه كل الألقاب الكبرى الممكنة. ومع قرب انتهاء عقد راموس بنهاية الشهر الجاري، وتوقف مفاوضات تجديد عقده، بات بشكل كبير في طريقه إلى الرحيل، كما عزز ذلك الفيديو الذي نشره اليوم ريال مدريد على حسابه الرسمي في "تويتر" لإطلاق القميص الجديد للنادي، والذي غاب عنه راموس لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن القميص الذي يحمل شعار "أديداس" وهي الراعية لملابس النادي، اعتاد راموس على الظهور في فيديو إطلاق القميص الجديد، رغم أنها ليست راعية له، لكنه اليوم غاب، ما يعزز قرب رحيله إلى ناد آخر.

وكان راموس قد رفض عرضا سابقا للريال بتجديد عقده لموسم واحد مع خفض راتبه، وظل يطالب بزيادة راتبه ومنحه عقدا لموسمين، الأمر الذي اصر الريال على فرضه. وارتبط راموس بالعديد من الأندية لعل آخرها، مانشستر سيتي، حيث كشفت وسائل إعلام إنجليزية أنه يحضر عقدا لراموس للتعاقد معه كلاعب حر.

