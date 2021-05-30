مرتضى منصور يستقبل قراراً مفرحاً من محكمة مصرية

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قضت محكمة القضاء الإداري بمصر، اليوم الأحد، بالاستجابة للدعوى المقدمة من رئيس الزمالك السابق، مرتضى منصور، التي طالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر في الرابع من أكتوبر الماضي، والذي يمنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من شخصيات رياضية.

وقالت الصفحة الرسمية لرئيس الزمالك المعزول عبر "فيس بوك": "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربعة سنوات" .

وأضاف: "المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي، وأنه ليس من حق اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية".

واختتم: "غدا سيقيم المستشار مرتضى منصور دعوى قضائية ضد هشام حطب ولجنته مطالبا منهم تعويضاً 20 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابتة من قرارهم الانتقامي بعزله والذي ألغته محكمة القضاء الإداري اليوم".

وكانت اللجنة الأولمبية قد عاقبت مرتضى منصور بسبب الضرر الذي تسبب به لشخصيات رياضية مصرية مرموقة بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي - بحسب اللجنة- التي اعتبرت في حينها أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".

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