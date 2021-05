فيديو توضيحي لدور حارس تشيلسي في هدف الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو توضيحي لهدف الفوز الثمين الذي أحرزه تشيلسي في مرمى مانشستر سيتي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس السبت، وضمن ل"البلوز" التتويج الثاني في تاريخه.

وأظهر الفيديو "الجندي المجهول" الذي وقف قاعدة الأساس وراء الهدف وهو الحارس السنغالي إدوارد ميندي عندما بنى هجمة نموذجية بتمريرة اختصر فيها مسافة كبيرة في الملعب لتصل الكرة الطويلة بشكل دقيق إلى الظهير الأيسر بن تشيلويل ومنه بلمسة واحدة إلى مايسون ماونت صاحب التمريرة البينية الساحرة للألماني كاي هافيرتز المندفع من الخلف بين المدافعين ليمر من الحارس البرازيلي إيدرسون ويحرز هدف الفوز في الدقيقة 42 وسط ذهول لاعبي مانشستر سيتي والمدرب الإسباني بيب غوارديولا.

The goal that decided this morning's incredibly close UCL Final. Just one of many intriguing tactical discussion points.



Video is for educational purposes. pic.twitter.com/PCZiKG6W0M