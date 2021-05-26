مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

نهائي الدوري الأوروبي

فياريال - مانشستر يونايتد 23:00

الدوري المغربي

الوداد - المغرب الفاسي 20:00

اتحاد طنجة - نهضة الزمامرة 22:15

الدفاع الحسني - الفتح الرباطي 00:30

الجيش الملكي - سريع وادي زم 20”30

الدوري المصري

البنك الأهلي - سموحة 19:00

سيراميكا كليوباترا - إنبي 21:00

الدوري الجزائري

الرياضي القسنطيني - مولودية الجزائر 20:00

نصر حسين داي - شباب بلوزداد 20:00

وداد تلمسان - مولودية وهران 20:00

نجم مقرة - وفاق رياضي 20:00

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