بالفيديو: ليفاندوفيسكي يوجه رسالة تاريخية في كرة القدم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي يتجسّد فيه مشهد حضاري في تقدير نجوم بايرن ميونيخ لسلفهم في ملاعب كرة القدم، عندما احتفل "ليفا" بهدفه القياسي في مرمى فرايبورغ التي انتهت بالتعادل 2-2، من خلال كتابة رسالة "تاريخية" مكتوبة على قميثه الداخلي، تقول: "إلى الأبد.. غيرد".

وكان ليفاندوفسكي بهذا الهدف قد عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد في الدوري الألماني (40 هدفاً)، والمسجل باسم الأسطورة غيرد مولر، الذي حققه مع البايرن أيضا في موسم 1971-1972، وبدا أنه رقم غير قابل للتحطيم قبل أن يعادله ليفاندوفيسكي.

Lewandowski celebrated matching Gerd Muller's record with a t-shirt tribute to the Bundesliga legend. CLASS 👏 pic.twitter.com/5QWGvCBZOI

بدورهم، احتفل لاعبو بايرن ميونيخ بإنجاز زميلهم من خلال ممر شرفي خاص مرّ من خلاله مبتهجاً، وبات على بعد هدف واحد في مباراة بايرن ميونيخ المقبلة ضد أوغسبورغ، في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكي يحطم رقم مولر القياسي.

واعتبر المراقبون الطريقة التي احتفل بها ليفاندوفيسكي بالهدف وتقديره للنجم السابق مولر، درساً في أخلاقيات كرة القدم، وتقدير القدوة الرياضية على الرغم من الاقتراب من تحطيم أرقامهم.

Bayern Munich's players and coaching staff paid tribute to Lewandowski after his record-matching goal.



Lewa's face when he realised 😅 pic.twitter.com/F6Heo5EXiO