بالفيديو: العثور على "جوهرة" في أحد ملاعب الدرجة الثانية الإسبانية.. أصلها عربي

أحرز نايس جوهرة لاعب ريال سوسييداد المعار إلى ميرانديس -أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا- هدفاً على طريقة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة فريقه مع نظيره كانتي، الأحد، في بطولة الدوري.

وأظهر الفيديو اللاعب جوهرة الذي يحمل اسماً شبيهاً بقيمته الفنية، وهو يروض الكرة بجودة وتقنية عالية قبل أن يتجه إلى مرمى الخصم ويسجل هدفاً بأسلوب جذاب.

يذكر أن نايس جوهرة لم يكمل عامه الـ21، وهو لاعب فرنسي الجنسية يندرج من أصول جزائرية، ويتوقع أن يظهر مع سوسييداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليغا" خلال الموسم المقبل.

ويحاول الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضمان انضمام جوهرة "خريج مدرسة نادي سانت إيتيان الفرنسي- إلى صفوف محاربي الصحراء على شاكلة عدد كبير من النجوم الجزائريين الذين يقطنون في أوروبا، وسبق أن كشفت تقارير أوروبية عن وجود تيار إيجابي بين اللاعب وبلده الأم تقربه من المنتخب الجزائري.

21 year old Näis Djouahra, on loan from Real Sociedad, with a well taken goal for Mirandés yesterday. https://t.co/k18Ij1qO18