بالفيديو.. سابقة في إنجلترا.. إيقاف مباراة بالدوري الممتاز للسماح للاعبين مسلمين بالإفطار

شهدت مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين الماضي، لقطة لاقت استحسانا واسعا، حيث قام حكم اللقاء بإيقاف المباراة بعد نصف الساعة من الشوط الأول، وذلك لمنح فرصة للاعبين مسلمين في صفوف ليستر سيتي وكريستال بالاس، لكسر صيامهما، قبل أن يقرر متابعة المباراة بعد ذلك.

وذكر موقع "ذي أتلتيك" أن الأمر يتعلق باللاعبين، الفرنسي ويسلي فوفانا (ليستر) وشيخو كواتي (كريستال). وأشار إلى أن هذا يحدث لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث قامت إدارتي الناديين بالاتفاق مع الحكم غراهام سكوت قبل المباراة بإيقافها عند نصف الساعة الأولى، تضامنا مع لاعبين مسلمين لمنحهما فرصة لكسر صيامهما.

وبالفعل تم الاتفاق، وتوقفت المباراة لفترة قصيرة، قام خلالها اللاعبان بشرب الماء والعصير، ثم استأنفت المباراة بعد ذلك. وقال مدرب ليستر سيتي، براندن روجرز في تصريح صحافي إنه سعيد بإخلاص اللاعبين لدينهم، وانه يفتخر بأن يقوم بدعمهم، وأن لا مشكلة لديه في صيام اللاعبين خلال رمضان. وقام اللاعبان من جانبهما بشكر النادي والحكم ومسؤولي الدوري، وعبرا عن سعادتهما بحصولهما على هذه الفرصة. يذكر أن ليستر فاز على ضيفه كريستال بالاس 2-1، وعزز فرصته في الحصول على بطاقة للمشاركة في المسابقات الاوروبية الموسم المقبل.

