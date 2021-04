بالفيديو: مدافع منحوس يتلقى 3 كرات صاروخية على بطنه في هجمة واحدة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لحالة كروية نادرة، بعدما تصدى مدافع فيردر بريمن ماركو فريدل لكرة على باب المرمى ببطنه لثلاث كرات صاروخية على التوالي خلال مباراة فريقه أمام يونيون برلين ضمن الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعلى الرغم من استبسال فريدل في المواجهة فإن تألقه لم يمنع الهزيمة عن فيردر بريمن بنتيجة 1-3.

Talk about taking one for the team ... 😅😅😅 pic.twitter.com/HXkcrB1VaO