رأس لابورت تفسد مغامرة توتنهام وتمنح مانشستر سيتي كأس رابطة المحترفين

المصدر: وكالات

توج مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه الثمين 1 / صفر على توتنهام اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة على استاد "ويمبلي" العريق في لندن.

وعادل مانشستر سيتي بهذا رقمين قياسيين في البطولة حيث اقتسم مع ليفربول صدارة أكثر الفرق تتويجا بلقب هذه البطولة كما أصبح ثاني فريق فقط بعد ليفربول يتوج بلقب البطولة في أربع نسخ متتالية.

وكان ليفربول هو النادي الوحيد الذي سبق له الفوز باللقب أربع مرات متتالية وكان ذلك من موسم 1980 / 1981 إلى موسم 1983 / 1984 قبل أن يعادل مانشستر سيتي هذا الرقم القياسي اليوم بإحراز اللقب للموسم الرابع على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخ البطولة.

وفي المقابل ، تجمد رصيد توتنهام عند أربعة ألقاب كان أحدثها في موسم 2007-2008.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، الذي ظل قائما بين الفريقين ، حتى سجل إيمريك لابورت هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 82 .

وأنقذت رأس لابورت فريق مانشستر سيتي من خوض وقت إضافي لحسم اللقب علما بأن الفريق سيخوض مباراة صعبة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز مانشستر سيتي اليوم أول ثلاثة ألقاب يمكنه الفوز بها في الموسم الحالي حيث يتصدر الفريق أيضا جدول الدوري الإنجليزي بفارق عشر نقاط أمام مانشستر يونايتد ويحتاج للفوز بمباراتين فقط من المباريات الخمسة المتبقية له في المسابقة ليتوج بلقب البطولة.

وكذلك ، يمكن لمانشستر سيتي بلوغ المباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا والمنافسة على الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه إذا نجح في اجتياز عقبة سان جيرمان في المربع الذهبي.

وكان مانشستر سيتي ودع بطولة كأس إنجلترا بالهزيمة أمام تشيلسي في المربع الذهبي للبطولة مطلع الأسبوع الماضي ليفقد حلم الفوز بالرباعية في الموسم الحالي.

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