بالفيديو.. لقطة رونالدو تثير غضب جماهير يوفنتوس وتذكرهم بـ"وداع الأبطال"

تسببت لقطة من مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مشاركته في حائط الصد أمام ركلة حرة مباشرة لفريق بارما خلال مباراة الفريقين بالدوري الإيطالي أمس في غضب كبير لجماهير يوفنتوس على النجم البرتغالي، خاصة وأنها تذكرهم بما حصل من اللاعب نفسه في مباراة العودة ضمن ثمن نهائي أبطال أوروبا، والتي ودع فيها يوفنتوس على يد بورتو البرتغالي.

وبدأ المشهد حين احتسبت ركلة حرة مباشرة لصالح بارما في الدقيقة 25، فانبرى لها غاستن بروغمان، وكان رونالدو من ضمن حائط الصد، لكنه الوحيد الذي لم يقفز لمواجهة التسديدة، بل أدار ظهره لها، فمرت الكرة من فوقه، ودخلت شباك اليوفي.

