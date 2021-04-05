سجن لاعب كرة قدم 11 سنة.. «ميسي جزء من اعترافاته»

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن محكمة فيدرالية في ولاية تكساس الأميركية قضت بسجن اللاعب الكولومبي السابق، جون فيافارا، 11 عاماً، في قضية تهريب كميات هائلة من الكوكايين بين بلاده والولايات المتحدة.

وكان فيافارا قد لعب سابقاً لناديي ساوثهامبتون وبورتسموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاض 34 مباراة دولية مع كولومبيا، كما لعب لريال سوسييداد في الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة الإثنين: "إن اللاعب الكولومبي متورط بنقل خمسة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل نحو ثلاث سنوات"، مضيفة أنه "تمت إدانة فيافارا، البالغ 42 عاماً، بالمساعدة في استيراد المواد الممنوعة عالمياً، بما فيها مهام نفذتها زوارق سريعة وطائرات عبر المكسيك، ويقال إن الشحنة التي شارك اللاعب في تنظيمها، بلغت قيمتها نحو 29 مليون دولار".

ونقلت "ديلي ستار" تصريحات عن فيافارا عندما قبض عليه للمرة الأولى قبل نحو عام: "اعتدت على مزاملة غرف تغيير الملابس مع ميسي، لكن الآن عليّ مشاركة غرفة مع شخص كان في مهمة حرب ببلدي"!.

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