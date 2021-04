بالفيديو: نيمار يعتدي على مدافع ليل بالملعب وفي ممر اللاعبين

اعتدى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان على ديغالو مدافع فريق ليل خلال مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد، إذ رماه بقوة أرضاً من دون كرة، قبل أن يحاول ضربه في الممر المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس.

وأظهرت فيديوهات تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة غضب عارمة لدى نيمار الذي كان يعتقد بأن تمثيل ديغالو في السقوط دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء له، في وقت كان سان جيرمان يخسر المواجهة بهدف نظيف ليتأخر الفريق عن ليل بفارق ثلاث نقاط برصيد 63 نقطة على لائحة ترتيب الدوري الفرنسي.

😳 Tensions rose in the PSG tunnel between Neymar and Tiago Djalo...pic.twitter.com/FjGbqYllYZ