بالفيديو: تصاعد الأزمة بين ماني ومحمد صلاح.. وريال مدريد المستفيد

بدأ القلق يتسلل إلى قلوب أنصار ليفربول الإنجليزي بعدما أوقعته قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في مواجهة ريال مدريد -سيد المسابقة المتوج بها 13 مرة في تاريخه- فيما يعاني "الريدز" هبوطاً في المستوى الفني مقارنة بالمواسم الماضية إذ يحتل المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة متأخراً عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 25 نقطة، فضلاً عن تصاعد أزمة فنية كبيرة بين الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وتداول عشاق ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر الصراع الخفي بين ماني وصلاح، ورصدت تصرف الفتى السنغالي بأنانية مفرطة في كثير من الهجمات، وآخرها خلال مباراة الفريق مع وولفرهامبتون والفوز الشاق بهدف نظيف أحرزه البرتغالي جوتا، واوضحت المقاطع حالات فنية تستدعي تدخلاً صارماً من المدرب الألماني يورغن كلوب.

