بالفيديو.. ميسي وابنه يشاركان في انتخابات برشلونة

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي بصحبة نجله ماتيو لإدلاء صوته في انتخابات النادي الكاتالوني لاختيار رئيس نادي جديد، إذ يمتلك "فتى التانغو" عضوية في الجمعية العمومية للنادي منذ سنوات.

وكانت عملية التصويت قد انطلقت صباح الأحد وتنتهي بعد منتصف الليل للإعلان عن الرئيس الجديد، وتشتعل المنافسة بين ثلاثة مرشحين هم: توني فريشا، وفيكتور فونت، وخوان لابورتا.

وتبدو حظوظ لابورتا الأوفر حظاً للفوز بمقعد الرئاسة خصوصاً انه الرئيس الأسبق الذي قاد النادي لتحقيق إنجازات تاريخية بين عامي 2003 و2010 في العصر الذهبي للنادي.

🔥 The captain of the first team, Leo Messi, exercises his right to vote at the Camp Nou 🔥 pic.twitter.com/oiPVRcQHtl