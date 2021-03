بالفيديو: كيف تعامل رونالدو مع قرار بيرلو بإجلاسه على مقاعد البدلاء

خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء في مباراة فريقه يوفنتوس مع لاتسيو في الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي انتهت لمصلحة "السيدة العجوز"، 3-1، على الرغم من أن المدرب أندريا بيرلو أبقاه على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 69 ليدفع به بعد ذلك بديلاً للإسباني ألفارو موراتا.

ورصدت الكاميرات رونالدو مرحاً ومتقبلاً لقرار بيرلو، وظهر إلى جانب زميله البرازيلي آرثور يضحك ويمازح قبل أن يشترك في المباراة بديلاً للإسباني موراتا.

Ronaldo and Arthur are UnHaPpy🥴 at juventus pic.twitter.com/iS4kvRO6gw