بالفيديو: لم يستسلم لزحمة السير.. كيف وصل زلاتان إلى مهرجان سان ريمو؟

كشف النجم السويدي المخضرم في ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش، الجمعة، أنه اضطر الى الاستعانة بأحد الدراجين المارين بجانب السيارة التي كانت تقله الى مهرجان سان ريمو الموسيقي، من أجل تفادي التأخر بسبب زحمة السير على الطريق السريع.

وشارك اللاعب البالغ 39 عاما في مهرجان سان ريمو الذي استمر لخمسة أيام على ساحل ليغوريا، كأحد المقدمين الضيوف، لكن، على الرغم من الإصابة التي يعاني منها، عاد الى ميلان في منتصف الأسبوع لكي يؤازر زملاءه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري المحلي ما تسبب بتخلف "روسونيري" عن جاره إنتر المتصدر بفارق ست نقاط.

Zlatan picked up a ride from a Milan fan on a motorcycle after being stuck in traffic going to Sanremo 😂 pic.twitter.com/bDpTBVv6IA