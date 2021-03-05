بالفيديو: أغرب ملعب كرة القدم في العالم

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف موقع صحيفة "أس" الإسباني عن تفاصيل أغرب ملعب كرة قدم في العالم، اعتاد مرتادي مدرجاته خلال متابعة المباريات، على مشهد مرور قطار بخاري على قضبان مثبتة داخل الملعب.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن "استاد تارتان سيرني بالوج" في سلوفاكيا، ضمن قائمة أغرب ملاعب الكرة في العالم، في ظل سكة قطار مثبتة تفصل المدرجات وأرض الاستاد، والتي غالباً ما تشهد مرور القطار، في مشهد متكرر ومعتاد على الجمهور خلال متابعتهم للمباريات، رغم أن القطار عند مروره يجب الرؤية عن المتفرجين.

وأضافت أن الجمهور بات معتاداً على المشهد بل أن العديد منهم يبدي تفاعلاً خلال مرور القطار.

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