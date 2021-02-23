سواريز يكشف عن الإهانة التي تعرض لها من برشلونة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف نجم فريق أتلتيكو مدريد، الأوروغوياني لويس سواريز، عن الإهانة التي تعرض لها خلال أزمته مع إدارة ومسؤولي نادي برشلونة الصيف الماضي، وأسهمت بشكل كبير في رحيله عن الفريق إلى أتلتيكو مدريد.

وقال سواريز في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول": ما آلمني حقا أنهم قالوا لي إنني أصبحت لاعبا عجوزاً، ولم يعد بإمكاني اللعب على مستوى عال، وأنني غير مفيد للفريق، ولا أستحق اللعب في فريق كبير".

وأكد أن هذا الأمر أزعجه كثيرا، لانه لم ينتظر هذه المعاملة من النادي، خاصة وأنه لعب 6 مواسم، وأصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي بـ195 هدفا في 283 مباراة. وتابع: لقد طردوني من النادي، وأصبحت خارج حساباتهم. وكان سواريز قد سجل 23 هدفا ومرر 15 تمريرة في موسم 2018-2019، ثم 21 هدفا و12 تمريرة في الموسم الماضي. وشدد على أنه سيكون متقبلا لهذه المعاملة لو أنه لم يقدم أي شيئ في آخر موسمين، بخلاف الأرقام التي تؤكد عكس ذلك.

وقال إن الأمور وصلت إلى طريق اللاعودة بعد مكالمة مع مدرب الفريق، الهولندي رونالد كومان قال له فيها "لا مكان لك في خططنا للموسم المقبل". وأوضح أنه نجح في خوض التحدي مع نفسه لإثبات أنه قادر على العطاء رغم بلوغه الـ35 عاما، حيث يحتل حاليا قائمة هدافي "الليغا" بـ16 هدفا، ويعتبر من أبرز اللاعبين في الموسم الراهن، وأحد أبرز أسباب صدارة أتلتيكو للمسابقة.

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